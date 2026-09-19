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Олимпиакос и Везенков в спор с Реал за Суперкупата на Евролигата

  • 19 сеп 2026 | 07:39
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Олимпиакос и Везенков в спор с Реал за Суперкупата на Евролигата

В днешния 19 септември (неделя) отборите на Олимпиакос и Реал Мадрид се изправят един срещу друг в сблъсъка за титлата от Суперкупата на Евролигата. Двата европейски гранда излизат един срещу друг без никакво време за почивка, след като преодоляха полуфиналната фаза на надпреварата ден по-рано.

Олимпиакос имаше няколко часа повече да се възстанови, побеждавайки Фенербахче с 92:90 в ранния мач след драматичен сблъсък. Този успех бе пета поредна победа за гърците, които преди това записаха триумфи в контролните си срещи срещу Макаби Тел Авив (77:72), Цървена звезда (89:87 и 87:77) и отново Фенербахче (82:77).

Везенков, Коди и Олимпиакос излъгаха Фенербахче и са на финал за Суперкупата на Евролигата
Везенков, Коди и Олимпиакос излъгаха Фенербахче и са на финал за Суперкупата на Евролигата

Реал Мадрид също си осигури място на финала след драматична победа над Дубай с 98:95. Преди това мадридчани показаха отлична форма в контролите с победи над Тенерифе КБ (97:90) и Баскония (121:80).

Реал триумфира срещу Дубай в шоу с продължение и ще спори с Олимпиакос на Везенков за Суперкупата
Реал триумфира срещу Дубай в шоу с продължение и ще спори с Олимпиакос на Везенков за Суперкупата

Историята на последните срещи между двата тима показва сериозно съперничество. В последния им двубой през май 2026 година Олимпиакос надделя с 92:85, като това бе и голелемият финал на Евролигата, а сега "кралете" ще могат да потърсят реванш.

В рамките на редовния сезон преди това съперниците си размениха по една домакинска победа. През есента в Мадрид иберийците надделяха с 86:84, а в пролетния двубой "Дворецът на мира и спорта" в южната ни съседка бе вдигнат на крака след 102:88 в полза на Везенков и компания.

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