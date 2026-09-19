Кийонте Джордж и Юта подписаха многогодишно удължаване

Гардът на Юта Джаз Кийонте Джордж подписа многогодишно удължаване на договора си, съобщава агенция AP.

Клубът не обяви условията на контракта, но ESPN разкри, че става въпрос за петгодишен срок и за сумата 157.5 млн долара. Сделката е валидна до края на сезон 2031/2032.

Just in: Utah Jazz guard Keyonte George has agreed on a five-year, $157.5 million rookie-scale contract extension with the franchise, sources tell me and @BannedMacMahon. pic.twitter.com/cmS7utNPGH — Shams Charania (@ShamsCharania) September 18, 2026

„Лидерството, растежът и ангажираността на Кийонте към това, което градим, го правят неразделна част от бъдещето на този клуб. Развълнувани сме, че той избира да остане в Юта като основополагащ елемент, докато продължаваме да преследваме крайната си цел - да сме шампиони“, каза в изявление президента по баскетболните операции на клуба Остин Ейндж.

Джордж, избран под номер 16 в Драфта на НБА през 2023-а,, идва след сезон, в който постигна най-добри резултати в кариерата си от 23,6 точки и 6,1 асистенции на мач, като същевременно правеше средно по 3,7 борби и 1,1 отнети топки.

Той е част от ядрото на Джаз, което включва и ветераните Лаури Маркканен и Джарън Джаксън-младши, както и Дарин Питърсън и Ейс Бейли, избрани в двата последни Драфта. Питърсън беше под номер 2 тази година, а Бейли пети през 2025-а.

Юта е в процес на сериозно преустройство, като е спечелила общо 39 мача през последните два сезона. Джаз не са постигнали печеливш баланс от сезон 2021-2022, когато завършиха редовния сезон баланс от 49-33, след което те преработиха състава си, като размениха Донован Мичъл и Руди Гобер.

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