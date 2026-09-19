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Изненадващият голмайстор в Ла Лига продължава в темпото на Ямал и Мбапе

  • 19 сеп 2026 | 17:41
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Изненадващият голмайстор в Ла Лига продължава в темпото на Ямал и Мбапе

Осасуна и Райо Валекано завършиха наравно 1:1 в двубой от 7-ия кръг на испанската Ла Лига, изигран на стадион "Ел Садар". Домакините откриха резултата през първото полувреме, но гостите съумяха да се върнат в мача малко след почивката.

Срещата започна по-добре за водения от Луис Рамис тим на Осасуна. В 16-ата минута нападателят Анте Будимир се възползва от възможност в наказателното поле и изведе домакините напред за 1:0. В остатъка от първата част памплонци контролираха преднината си.

Райо Валекано отговори чак чрез второто полувреме. В 50-ата минута Адриа Педроса асистира на Серхио Камейо, който бе точен за 1:1. Това е седми гол за Камейо от началото на сезона, утвърждаващ ключовата му роля в атаката на мадридчани. По-рано той вече наниза три попадения общо на Барселона и Реал Мадрид. Така бившият футболист на Атлетико Мадрид се изравни по голове с Ламин Ямал и Килиан Мбапе преди срещите на отборите на двамата този уикенд.

До края на двубоя и двата тима се опитваха да стигнат до победно попадение, но нови голове така и не паднаха и резултатът остана непроменен.

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