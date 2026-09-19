Антъни Генов и Алекс Ганчев загубиха финала на двойки в Сърбия

Антъни Генов и Алекс Ганчев станаха втори на двойки на турнира по тенис на клей в Златибор (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставените под номер 3 в схемата българи загубиха в спора за титлата от номер 2 Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия) в оспорван мач със 7:6(4), 6:7(4), 8-10 за два часа и четири минути на корта.

Двубоят започна с размяна на пробиви, а в тайбрека Генов и Ганчев спечелиха три поредни точки в края, за да поведат в резултата. Във втория сет двата дуета печелеха подаванията си, но в тайбрека българите изостанаха с 2:5 и след 7:4 Марич и Радованович изравниха резултата.

В шампионския тайбрек Генов и Ганчев поведоха с 3:1, след което се игра точка за точка, но след 8:7 за българите съперниците им взеха три поредни разигравания за обрата и за крайната победа.

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