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Изцяло американски финал на турнира в Гуадалахара за втора поредна година

  • 19 сеп 2026 | 11:56
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Изцяло американски финал на турнира в Гуадалахара за втора поредна година

Американка ще бъде шампионка за втора поредна година на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 500 в Гуадалахара (Мексико) с награден фонд 1 206 446 долара. Поставената под номер 2 Ива Йович ще се бори за титлата отново - този път срещу сънародничката си Пейтън Стърнс. Двете оформиха втория изцяло американски финал в WТА тази година, след като спечелиха полуфиналите съответно срещу Кристина Букса (Испания) и Людмила Самсонова (Русия).

Номер 2 Йович нямаше проблеми срещу шестата в схемата Букса по пътя си към победата с 6:4, 6:1 за час и 33 минути, докато непоставената Стърнс надделя по-трудно над номер 8 Самсонова със 7:6(7), 6:2.

Йович и Стърнс ще се изправят една срещу друга за първи път, като Стърнс се бори за втория си трофей през 2026-а, а Йович ще играе на втори финал за сезона. Нито една от двете не е загубила сет на турнира досега. 

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