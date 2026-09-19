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Германка с поредно разочарование през 2026 г.

  • 19 сеп 2026 | 04:23
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Германка с поредно разочарование през 2026 г.

Петата поставена в схемата Ева Лис претърпя ново поражение през трудната за нея 2026 г., след като бе елиминирана във втория кръг (1/8-финали) на турнира от категория WTA 250 в Сао Паулу. Германката отстъпи пред Надя Подороска с 5-7, 2-6 за 106 минути игра.

Първият сет премина през оспорвана битка, но намиращата се под номер 317 в световната ранглиста Подороска успее да изкопчи ключовия пробив и да затвори частта с 7:5. Във втория сет аржентинката пое пълен контрол върху мача и категорично надделя с 6:2. Това бе втори сблъсък между двете тенисистки, като Подороска взе реванш за загубата си от Лис през 2024 година в Будапеща, когато германката спечели с 6:3, 6:0.

Загубата е поредното предизвикателство пред Ева Лис през настоящия сезон, белязан от здравословни проблеми и колебливи резултати. Преди време шампионката Коко Гоф изрази силна вяра в потенциала на Лис, прогнозирайки, че тя има качествата да достигне световния връх. Ранното отпадане в Сао Паулу обаче подчертава трудностите, пред които е изправена германската тенисистка в стремежа си да върне най-добрата си форма.

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