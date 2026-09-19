Елизара Янева стана за втора поредна година шампионка на сингъл на W50 турнира в Пазарджик

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева триумфира за втора поредна година с титлата на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се проведе при отлични условия и организация на базата на ТК „Фаворит”.

Първата ракета на България при жените Елизара Янева показа страхотен характер и победи във финала с 6:3, 6:7(1), 7:6(5) Лоес Ебелинг Конинг (Нидерландия) за два часа и 24 минути.

Поставената под №1 в схемата българка спечели първия сет след серия от три поредни спечелени гейма от 3:3 до 6:3. Янева поведе с 3:0 във втората част, но допусна изравняване при 5:5, след което се стигна до тайбрек. В него нидерландката спечели със 7:1 точки и изравни резултата в сетовете.

Националката допусна пробив още в първия гейм на третата решителна част, но успя да обърне резултата до 3:1, а след това поведе с 5:2. Янева обаче загуби следващите три гейма за 5:5, след което се стигна до нов тайбрек.

В него българката изостана с 2:4, но обърна резултата в своя полза при 5:4. След 5:5 Янева спечели две поредни точки и триумфира с титлата.

Това е четвърта титла на сингъл за Елизара Янева от турнири от веригата Women′s World Tennis Tour.

Наградите на призьорките бяха връчени от почетния президент на Българската федерация по тенис Стефан Цветков и турнирния директор Николай Стойчев.

Това беше вторият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour, след като първата надпревара се проведе в Хасково. До края на годината страната ни ще бъде домакин на още три турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

Още утре в Пловдив започва следващият турнир, а след това предстоят надпреварите в Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Организирането на силни международни турнири е един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

Снимка: bgtennis.bg

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