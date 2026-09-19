Леонид Шейнгезихт загуби финал на двойки на турнир в Испания

Леонид Шейнгезихт стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на клей в Мелиля (Испания) с награден фонд 15 хиляди евро. 25-годишният българин и Виктор Паганети (Франция), втори поставени, загубиха на финала от Матиас Рейняк (САЩ) и Карлес Рохас (Испания) с 1:6, 1:6 за 54 минути на корта.

Българинът, който достигна и до четвъртфиналите на сингъл в надпреварата, има шест титли на двойки в кариерата си на турнирите от веригата World Tennis Tour.

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