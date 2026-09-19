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Ново разочарование за Шелтън, допусна загуба и на Купа "Дейвис"

  • 19 сеп 2026 | 03:52
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Ново разочарование за Шелтън, допусна загуба и на Купа "Дейвис"

Иржи Лехечка донесе ценна победа за тима на Чехия, изравнявайки резултата на 1:1 срещу САЩ в сблъсъка от Световната група за Купа „Дейвис“. Чешкият тенисист надделя над Бен Шелтън с 6:4, 6:4 в първия мач за американския си съперник след участието му на финала на US Open.

Лехечка демонстрира стабилна игра през целия двубой и успя да спечели и двата сета с по един пробив – 6:4, 6:4. С този успех чехът не позволи на американците да натрупат ранен аванс в серията.

Преди това американският състав бе излязъл напред в резултата, след като Лърнър Тиен се наложи над Якуб Меншик. Това е и второ поредно разочарование за Шелтън, който в края на миналата седмица загуби от Александър Зверев финала на US Open.

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