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Ива Йович победи Кристина Букса и се класира за финала в Гуадалахара

  • 19 сеп 2026 | 09:37
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Ива Йович победи Кристина Букса и се класира за финала в Гуадалахара

Ива Йович се класира за финала на турнира по тенис за жени Гуадалахара Оупън в Мексико, след като надделя над Кристина Букса с 6:4, 6:1 в полуфинален сблъсък.

Американката показва изключителна форма на надпреварата в Гуадалахара и не даде шансове на своята съперничка. В първия сет Йович стигна до пробив в ключов момент за 6:4, а във втората част напълно контролираше събитията на корта и приключи мача с категоричното 6:1.

Отпадането слага край на силното представяне на Кристина Букса в турнира. Преди това тя регистрира успехи срещу Бианка Андрееску в първия кръг, Панна Удварди на осминафиналите и Сара Белек на четвъртфиналите, за да достигне до финалната четворка.

Заемащата ролята на защитаваща шампионка Йович продължава серията си от успешни двубои в Гуадалахара, след като в предишните кръгове елиминира Зейнеп Сонмез и Магдалена Фрех. В спора за титлата тя ще се изправи срещу Пейтън Стърнс, която на своя полуфинал победи Людмила Самсонова.

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