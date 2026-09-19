Бадоса стигна полуфиналите в Сао Паоло

Испанската тенисистка Паула Бадоса продължава силното си представяне на турнира в Сао Паулу, след като си осигури място на полуфиналите. В четвъртфиналния си сблъсък Бадоса надделя над американката Мари Стояна и направи още една крачка към трофея на бразилска земя.

Паула Бадоса ще играе на четвъртфиналите в Сао Пауло

Похода си към финалната четворка успешно завърши и Кайтлин Кеведо. В своя четвъртфинален двубой тя преодоля съпротивата на сръбкинята Теодора Костович, за да си подсигури място сред най-добрите четири в надпреварата.

Преди победата над Мари Стояна, Паула Бадоса записа успехи срещу Жазмин Ортензи на осминафиналите и Джустина Микулскит в първия кръг. От своя страна Кеведо стигна до полуфиналите, след като на осминафиналите елиминира представителката на домакините Наухани Витория Леме Да Силва, а в началната си среща надделя над Анастасия Тихонова.

Своеобразният успех за двете тенисистки отваря възможността за изцяло испански финал в Сао Паулу, ако двете състезателки успеят да спечелят своите предстоящи полуфинални срещи.

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