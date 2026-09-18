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  3. Радулов не успя да се противопостави на Руне и Дания изравни серията

Радулов не успя да се противопостави на Руне и Дания изравни серията

  • 18 сеп 2026 | 22:36
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Илиян Радулов загуби втората среща на сингъл срещу бившия номер 4 в света Холгер Руне 3:6, 3:6 за 88 минути игра в двубоя между България и Дания от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже - Купа „Дейвис". Така резултатът след първия ден е 1:1 победи. Двубоят се играе в зала „Royal Stage" в Хилерьод - предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители.

По-рано днес първата ракета на България Григор Димитров направи обрат и победи Елмер Мьолер с 6:7(2), 6:3, 6:4.

Григор показа характер и изведе България напред срещу Дания след обрат
Григор показа характер и изведе България напред срещу Дания след обрат

Радулов изигра отличен мач, но в крайна сметка отстъпи пред звездата на домакините. Българинът започна добре и спаси три точки за пробив в четвъртия гейм, успя да пробие подаването на датчанина и да поведе с 3:2. След това загуби следващите четири гейма и отстъпи в първия сет с 3:6. Радулов беше пробит още в първия гейм на втория сет, а след още един допуснат брейк в края и загуби с 3:6.

В събота програмата започва в 13:00 часа с мача на двойки, който противопоставя българите Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек.

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