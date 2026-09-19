Пегула се отказа от Сингапур

Американската тенисистка Джесика Пегула взе решение да се оттегли от предстоящия турнир на WTA в Сингапур. Причината за нейното решение е, че състезателката не се чувства напълно готова да се състезава на очакваното от нея високо ниво след изтощителното си представяне на Откритото първенство на САЩ.

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В официално изявление, цитирано от Асошиейтед Прес (AP), Пегула поясни, че физическото и психическото ѝ състояние след Откритото първенство на САЩ не ѝ позволява да разгърне пълния си потенциал на корта. Поради нейното отсъствие, тийнейджърката Мира Андреева ще поеме ролята на първа поставена в основната схема на турнира в Сингапур.

Решението за почивка идва на фона на изключително успешния летен сезон за Пегула. Тя записва серия от последователни участия на полуфиналите на US Open, утвърждавайки се сред най-стабилните състезателки в тура. През 2026 година американката достигна до третото място в световната ранглиста на WTA.

През настоящата кампания Пегула записа впечатляващ баланс от 15 победи и 4 загуби на твърди кортове, като същевременно премина границата от 50 победи в мачове от WTA тура. Въпреки че пропуска надпреварата в Сингапур, американката си осигури солидни позиции на върха на женския тенис след силните си изяви.

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