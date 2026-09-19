5,2 по Рихтер разтърси Сантяго ден преди сблъсъка между Чили и Испания за Купа "Дейвис"

Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер бе регистрирано в чилийската столица Сантяго само ден преди старта на двубоя между отборите на Чили и Испания от Купа "Дейвис". Трусът не е не е взел жертви, както и не е причинил сериозни инфраструктурни щети, които да възпрепятстват предстоящите срещи.

Испанското авторитетно издание AS и Кралската испанска тенис федерация (RFET) потвърждават това и същобщават, че трусът не е повлиял на графика на турнира. По време на земетресението националите Рафаел Жодар и Жауме Мунар са били на корта за своята планирана тренировка.

От испанската федерация потвърдиха, че срещата между Чили и Испания остава по план и програмата за първите мачове няма да бъде променяна.

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