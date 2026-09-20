Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Селтик жадува за отмъщение срещу Рейнджърс

Селтик жадува за отмъщение срещу Рейнджърс

  • 20 сеп 2026 | 05:45
  • 254
  • 0
Селтик жадува за отмъщение срещу Рейнджърс

Вълнението в шотландския футбол отново достига своята връхна точка, тъй днес като предстои поредното издание на класическото дерби между Селтик и Рейнджърс. Сблъсъкът от 7-ия кръг на Премиършип ще се изиграе на стадион "Селтик Парк" от 14:00 часа.

Селтик влиза в мача като лидер в подреждането с пълен актив от 18 точки след първите 6 изиграни кръга (6 победи, 0 равенства, 0 загуби) и голова разлика 14:3. Гостите от Рейнджърс заемат втората позиция с 13 точки от 6 срещи (4 победи, 1 равенство и 1 поражение) и голова разлика 7:4. Евентуален успех за домакините би увеличил аванса им на върха, докато победа за Рейнджърс би стопила разликата само на една точка.

В първенството Селтик показва перфектна форма, но в последните си два мача във всички турнири инкасира две поражения 0:3 от Рейнджърс за Купата на Лигата на Шотландия и 1:3 от Ференцварош в Лига Европа.

Рейнджърс се намира във възход с пет поредни победи във всички състезания. Тимът постигна успехи за първенство срещу Абърдийн (1:0), Фолкърк (2:1), Мъдъруел (1:0) и Сейнт Мирън (1:0), а в предишния си мач надделя именно над Селтик с 3:0 за Купата на Лигата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Лапорта за преговорите за Хулиан Алварес: Атлетико се правеха на обидени

Лапорта за преговорите за Хулиан Алварес: Атлетико се правеха на обидени

  • 20 сеп 2026 | 03:41
  • 670
  • 0
Университатя (Крайова) се подигра с ФКСБ

Университатя (Крайова) се подигра с ФКСБ

  • 20 сеп 2026 | 03:59
  • 777
  • 0
Де Дзерби: Не можем да допускаме толкова евтини голове

Де Дзерби: Не можем да допускаме толкова евтини голове

  • 20 сеп 2026 | 03:07
  • 558
  • 0
Гасперини: И двата отбора можеха да спечелят

Гасперини: И двата отбора можеха да спечелят

  • 20 сеп 2026 | 02:54
  • 432
  • 0
Киву: На почивката казах доста неща на футболистите, но те си остават между нас

Киву: На почивката казах доста неща на футболистите, но те си остават между нас

  • 20 сеп 2026 | 02:45
  • 454
  • 0
Гатузо: Избрах Лацио, защото видях много гладни за успехи играчи

Гатузо: Избрах Лацио, защото видях много гладни за успехи играчи

  • 20 сеп 2026 | 02:15
  • 576
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

  • 19 сеп 2026 | 21:34
  • 109491
  • 724
Блестящ Рафиня продължи победния ход на Барселона

Блестящ Рафиня продължи победния ход на Барселона

  • 19 сеп 2026 | 23:58
  • 21828
  • 66
Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

  • 19 сеп 2026 | 20:50
  • 34247
  • 54
Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

  • 19 сеп 2026 | 18:23
  • 38556
  • 28
Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

  • 19 сеп 2026 | 22:12
  • 17502
  • 12
Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

  • 19 сеп 2026 | 20:57
  • 23860
  • 53