Селтик жадува за отмъщение срещу Рейнджърс

Вълнението в шотландския футбол отново достига своята връхна точка, тъй днес като предстои поредното издание на класическото дерби между Селтик и Рейнджърс. Сблъсъкът от 7-ия кръг на Премиършип ще се изиграе на стадион "Селтик Парк" от 14:00 часа.

Селтик влиза в мача като лидер в подреждането с пълен актив от 18 точки след първите 6 изиграни кръга (6 победи, 0 равенства, 0 загуби) и голова разлика 14:3. Гостите от Рейнджърс заемат втората позиция с 13 точки от 6 срещи (4 победи, 1 равенство и 1 поражение) и голова разлика 7:4. Евентуален успех за домакините би увеличил аванса им на върха, докато победа за Рейнджърс би стопила разликата само на една точка.

В първенството Селтик показва перфектна форма, но в последните си два мача във всички турнири инкасира две поражения 0:3 от Рейнджърс за Купата на Лигата на Шотландия и 1:3 от Ференцварош в Лига Европа.

Рейнджърс се намира във възход с пет поредни победи във всички състезания. Тимът постигна успехи за първенство срещу Абърдийн (1:0), Фолкърк (2:1), Мъдъруел (1:0) и Сейнт Мирън (1:0), а в предишния си мач надделя именно над Селтик с 3:0 за Купата на Лигата.

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Снимки: Gettyimages