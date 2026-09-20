Лион проведе наказателна акция срещу Рен, Тулуза с първа победа

Лион разгроми с 4:0 Рен в двубой от 5-ия кръг на Лига 1 и измести Париж ФК от второто място в Лига 1. "Хлапетата" изиграха срещата много правлно тактически и се възползваха от наивния подход на гостите. Преди почивката мачът беше прекъснат за десетина минути заради банери с обидни послания, опънати от феновете на Лион.

Ърнест Нуама откри резултата в полза на домакините в 7-ата минута, а отново той удвои аванса на тима си в 30-ата. В началото на втората част Закари Атекаме реши всичко в полза на Лион, но съставът на Пауло Фонсека стигна и до четвърто попадение, дело на Корентен Толисо (76').

Тулуза се пребори за първа победа - 3:2 срещу Льо Авър. Каспер Тенгстед вкара два гола за домакините, а успехът беше подсигурен с точен изстрел на друг датчанин - Томас Йоргенсен. По този начин Тулуза се придвижи на 12-то място с 5 точки, а Льо Авър има само 2 и остана в зоната на изпадащите.

Анже се наложи с 2:0 над Троа и вече е в топ 6 на подреждането, а Льо Ман победи с 2:1 гостуващия Лориан и се изкачи в средата на таблицата.

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