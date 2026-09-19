Росиниър победи бившия си отбор и подразни феновете

Париж ФК продължи непобедения си старт на кампанията в Лига 1, след като надигра с 2:1 бившия отбор на треньора си Лиъм Росиниър – Страсбург. Мачът беше помрачен от обидни скандирания от гостуващите фенове по адрес на англичанина.



Срещата беше временно прекъсната през второто полувреме, тъй като Росиниър стана мишена на привържениците на предишния си тим. След последния съдийски сигнал също се стигна до грозни сцени, когато треньорът направи жест, за да влезе в спор с гостуващата агитка, и се наложи играчите му да го изтеглят.

Росиниър беше върнат във Франция от собствениците на Париж ФК - семейство Арно, след труден период в Челси. Под негово ръководство отборът се изкачи до второ място във временното класиране, непосредствено зад Монако.

Голове на Илан Кебал в 18-ата минута и на Пабло Пажис дванадесет минути след началото на втората част бяха достатъчни за столичния клуб да добави трета победа към двете си равенства до момента. В края на мача Мустафа Мбоу си отбеляза нещастен автогол.

Страсбург допусна второ поражение през сезона и се намира на седма позиция с актив от 7 точки.



В следващия кръг Париж ФК ще гостува на Лориан, а Страсбург ще играе срещу Ница.

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Снимки: Gettyimages