Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Париж ФК
  3. Росиниър победи бившия си отбор и подразни феновете

Росиниър победи бившия си отбор и подразни феновете

  • 19 сеп 2026 | 23:12
  • 675
  • 0
Росиниър победи бившия си отбор и подразни феновете

Париж ФК продължи непобедения си старт на кампанията в Лига 1, след като надигра с 2:1 бившия отбор на треньора си Лиъм Росиниър – Страсбург. Мачът беше помрачен от обидни скандирания от гостуващите фенове по адрес на англичанина.

Срещата беше временно прекъсната през второто полувреме, тъй като Росиниър стана мишена на привържениците на предишния си тим. След последния съдийски сигнал също се стигна до грозни сцени, когато треньорът направи жест, за да влезе в спор с гостуващата агитка, и се наложи играчите му да го изтеглят.

Росиниър беше върнат във Франция от собствениците на Париж ФК - семейство Арно, след труден период в Челси. Под негово ръководство отборът се изкачи до второ място във временното класиране, непосредствено зад Монако.

Голове на Илан Кебал в 18-ата минута и на Пабло Пажис дванадесет минути след началото на втората част бяха достатъчни за столичния клуб да добави трета победа към двете си равенства до момента. В края на мача Мустафа Мбоу си отбеляза нещастен автогол.

Страсбург допусна второ поражение през сезона и се намира на седма позиция с актив от 7 точки.

В следващия кръг Париж ФК ще гостува на Лориан, а Страсбург ще играе срещу Ница.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ковънтри изненада Нотингам и взе първата си победа в Премиър лийг

Ковънтри изненада Нотингам и взе първата си победа в Премиър лийг

  • 19 сеп 2026 | 21:45
  • 1267
  • 1
Африканският първенец се класира за полуфинала на Междуконтиненталната купа

Африканският първенец се класира за полуфинала на Междуконтиненталната купа

  • 19 сеп 2026 | 21:43
  • 1326
  • 0
Селта разгроми вече нокаутиран от Барселона съперник

Селта разгроми вече нокаутиран от Барселона съперник

  • 19 сеп 2026 | 21:27
  • 793
  • 0
Борусия (Дортмунд) стъпи на върха след четвъртата си победа

Борусия (Дортмунд) стъпи на върха след четвъртата си победа

  • 19 сеп 2026 | 21:23
  • 1095
  • 0
Ще се поучим от тази загуба, обеща Артета

Ще се поучим от тази загуба, обеща Артета

  • 19 сеп 2026 | 21:19
  • 1327
  • 0
Вторият вратар на Ювентус скъса кръстна връзка

Вторият вратар на Ювентус скъса кръстна връзка

  • 19 сеп 2026 | 21:19
  • 2377
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

  • 19 сеп 2026 | 21:34
  • 98398
  • 660
Севиля 1:3 Барселона, хеттрик на Рафиня

Севиля 1:3 Барселона, хеттрик на Рафиня

  • 19 сеп 2026 | 23:07
  • 9963
  • 35
Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

  • 19 сеп 2026 | 20:50
  • 30206
  • 49
Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

  • 19 сеп 2026 | 18:23
  • 35784
  • 28
Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

  • 19 сеп 2026 | 22:12
  • 13644
  • 11
Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

  • 19 сеп 2026 | 20:57
  • 20204
  • 50