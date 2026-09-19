Легендата Евгени Малкин с 21-ви сезон в Питсбърг

Евгени Малкин остава все така отдаден на хокея, както винаги, в началото на 21-ия си сезон с Питсбърг Пингвинс. Дали е последният му, независимо дали е в Питсбърг или някъде другаде, само тялото му знае.

„Това е труден въпрос. Виждаме какво се случва през сезона. И в момента няма да кажа „да“. Ако не се чувствам сто процента, не играя“, заяви 40-годишния Малкин.

През миналата година отбеляза 19 гола и направи 42 асистенции, въпреки че пропусна известно време поради контузии. Той отбелязваше средно над една точка на мач за първи път от сезон 2019/2020 и изглеждаше воден от желанието да докаже на генералния мениджър на "пингвините" Кайл Дюбас, че все още си заслужава място в тима.

Питсбърг отпадна от Филаделфия в първия кръг на плейофите. Дюбас обаче похвали усилията на Малкин и около месец по-късно преговорите, които изглеждаха малко напрегнати, доведоха до подписването на едногодишен договор от руснака, за да остане в клуба, където е спечелил три Купи "Стенли", два трофея за голмайстор и МВП по време на кариера, която почти сигурно ще завърши в Залата на славата.

Сделката удължи и партньорството между Малкин, капитана Сидни Кросби и защитника Крис Летанг до 21 години и продължава да расте, което е най-дългото съотборничество в историята на професионалния спорт в Северна Америка.

Въпреки че Малкин вярва, че резултатите, а не носталгията, ги държат заедно.

„Не сме тук само, защото спечелихме три купи. Надявам се да сме тук, защото все още играем добре“, допълни той, цитиран от агнеция AP.

Сега в отбора има четирима руснаци, което дава възможност на Малкин да служи като ментор по същия начин, както бившият защитник на "пингвините" Сергей Гончар го направи преди две десетилетия.

Малкин започва годината с 1407 точки в кариерата си, само на 14 по-малко от това да изпревари центъра от Залата на славата Адам Оутс и да се изкачи в топ 20 в списъка на НХЛ за всички времена.

Evgeni Malkin weighs on whether he’ll consider playing beyond the 2026-27 season 👀



🎥: @penguins pic.twitter.com/HdW5XifPGu — BarDown (@BarDown) September 18, 2026

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