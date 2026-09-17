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София Чен направи дебют за България на турнира Гран При по фигурно пързаляне за девойки в Анкара

  • 17 сеп 2026 | 23:17
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София Чен направи дебют за България на турнира Гран При по фигурно пързаляне за девойки в Анкара

Навръх имения си ден София Чен направи успешен дебют за България на международен лед. Тя изпълни без грешка кратката си програма при девойките на турнира от сериите Гран при по фигурно пързаляне в Анкара (Турция) и получи оценка от 47.68 точки, от които 28.60 за технически елементи и 19.08 за компоненти на програмата.

Така Чен заема временното 21-во място преди волната, която е утре от 16:30 часа. Лидерка до момента е японката Мей Окада със 74.27 точки.

При юношите Йоанис Апостолу рискува в кратката си програма с уникална комбинация от троен флип с троен ритбергер, каквато не изпълнява почти никой друг фигурист. Въпреки падането, той показа, че е солиден и с огромен потенциал. За изпълнението си българският състезател получи 49.64 точки (28.16, 22.48, 1.00 наказание). Той е на временното 24-о място преди волната в събота.

С най-висока оценка в кратката програма е Дайя Ебихара (Япония) със 72.46 точки.

При девойките участват 39 състезателки, а при юношите - 33.

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