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ЦСКА се изправя срещу Локомотив (София) на Любо Пенев в опит да продължи позитивната си серия
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  3. МОК изрази увереност, че промяната в лидерската позиция за Зимните олимпийски игри през 2030-а няма да повлияе на подготовката за събитието

МОК изрази увереност, че промяната в лидерската позиция за Зимните олимпийски игри през 2030-а няма да повлияе на подготовката за събитието

  • 16 сеп 2026 | 17:24
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МОК изрази увереност, че промяната в лидерската позиция за Зимните олимпийски игри през 2030-а няма да повлияе на подготовката за събитието

Международният олимпийски комитет (МОК) изрази увереност, че промяната в лидерската позиция на организаторите на Зимните олимпийски игри през 2030 година във френските Алпи няма да повлияе на подготовката за събитието.

Венсан Роберти беше избран за временен президент на Организационния комитет на Игрите през 2030-а след оттеглянето от поста на Едгар Гроспирон - поредното сътресение в проблемната подготовка.

Ръководителят на комисията за координация на МОК Пиер-Оливие Бекерс-Виежан заяви, че въпреки напускането на Гроспирон, работата продължава по план.

"С тази номинация работата може да продължи. Това е знак на доверието, което заинтересованите лица гласуваха на Венсан Роберти. Свидетели сме на проект, който продължава да расте. Знаем, че все още има много работа, но проектът е в добро положение. Решението доказва стабилността и продължаването на работата. Възможно е някои хора да са пристигнали на това събрание с много въпроси и някои съмнения. Координационната комисия може да ви увери, че си тръгва обнадеждена. Ние сме наистина успокоени от амбициозността на проекта за 2030 година", заяви Бекерс-Виежан на пресконференция, цитиран от агенция Ройтерс.

Проектът за Зимните олимпийски игри във френските Алпи премина през няколко предизвикателства, включително решението от май да бъдат преместени събитията в ледените спортове от Ница в Лион.

Според Бекерс съоръженията в Лион ще бъдат домакини на състезанията по кърлинг, хокей на лед, фигурно пързаляне и шорттрек, а медийният център на Игрите също ще бъде разположен в Лион.

Алпийските ски ще се провеждат в Куршевел и Вал д'Изер, докато състезанията по бързо пързаляне с кънки на дълга писта ще се състоят в ледената арена "Тиалф" в Хееренвеен, Нидерландия.

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