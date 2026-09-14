Ноа Йостлунд подписа нов осемгодишен договор с Бъфало Сейбърс

Нападателят на Бъфало Сейбърс Ноа Йостлунд подписа нов осемгодишен договор на обща стойност 52,8 милиона долара, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига.

Сделката ще влезе в сила от следващото лято, а 22-годишният швед ще прибира по 6,6 милиона долара.

През последната кампания, която бе първата пълна за него в НХЛ, Йостлунд записа 11 гола и 16 асистенции в 60 срещи, а в три мача в плейофите се отчете с гол и асистенция.

Тимът на Бъфало започва подготовка за новия сезон тази седмица, а на 21 септември е и първата контрола, в която съперник ще бъде съставът на Питсбърг Пенгуинс. Първият официален мач за "сабите" е на 1 октомври срещу Кълъмбъс Блу Джакетс.

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