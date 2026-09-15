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  3. Олимпийската шампионка Юта Леердам пропуска новия сезон, ще става инфлуенсър

Олимпийската шампионка Юта Леердам пропуска новия сезон, ще става инфлуенсър

  • 15 сеп 2026 | 12:37
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Олимпийската шампионка Юта Леердам пропуска новия сезон, ще става инфлуенсър

Олимпийската шампионка по бързо пързаляне с кънки Юта Леердам ще пропусне новия сезон, но заяви, че на този етап не планира да се отказва от спорта.   27-годишната нидерландка триумфира с титлата на 1000 метра на Зимните игри в Милано-Кортина през февруари с олимпийски рекорд, като се окичи и със сребро на 500 метра.

"Следвам чувствата си. Отказване все още ми звучи твърде крайно. Едно нещо е сигурно - няма да се състезавам през новия сезон, няма да ме видите на леда. Но не искам окончателно да затварям вратата за нещо, което толкова  обичам - бързото пързаляне с кънки. Не чувствам, че е правилно в този момент. Спортът е част от това, което съм", коментира нидерландката.

Леердам, която има 6.3 милиона последователи в Инстаграм, обясни, че ще насочи вниманието си върху създаване на видео съдържание за социалните мрежи и върху няколко проекта, с които се е захванала.

Тя е сгодена за  американски инфлуенсър, актьор и боксьор Джейк Пол.

Новият сезон в Световната купа по бързо пързаляне с кънки започва на 30 октомври.

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