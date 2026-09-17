Трикратна световна шампионка в скелетона започва работа в полицията

Германката Жаклин Пфайфер реши да приключи успешната си състезателна кариера в скелетона след спечелени три световни титли, както и сребърен и два бронзови медала от Олимпийски игри, пише агенция ДПА.

Но решението й явно е било добре обмислено, защото тя има вече план за бъдещето.

31-годишната състезателка спечели сребро в индивидуалната надпревара на Зимните олимпийски игри в Пьонгчанг през 2018 г., както и отново тази година на Игрите в Милано-Кортина. В Италия тя добави към актива си и бронзов медал в смесената отборна надпревара.

„Моментът е точно подходящ. Мисля, че вече няма да намеря нужната мотивация, особено за следващите четири години до Игрите през 2030 г.“, заяви тя в изявление, публикувано на страниците в социалните мрежи.

„След края на кариерата ми в елитния спорт ще работя във Федералната полиция на Германия и съм подала нужните документи за това“, обясни още спортистката.

Скелетонът е зимен олимпийски спорт. Представлява спускане с шейна по улей за бобслей като състезателят има право да управлява шейната само с движения на тялото си

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