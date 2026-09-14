Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Двама българи на Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Анкара

Двама българи на Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Анкара

  • 14 сеп 2026 | 19:28
  • 171
  • 0
Двама българи на Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Анкара

България ще участва с двама състезатели на турнира Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Анкара (Турция) в края на седмицата.

15-годишната София Чен и 16-годишният Йоанис Апостолу ще представят страната.

Надпреварата започва на 17 септември с кратката програма при девойките, при спортните двойки и при юношите. Волната програма при девойките е ден по-късно, а при юношите - на 19 септември.

При девойките ще стартират 39 състезателки, а при юношите на леда ще излязат 33 фигуристи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Близо 100 състезатели участват на лятното Държавно първенство по ски бягане

Близо 100 състезатели участват на лятното Държавно първенство по ски бягане

  • 13 сеп 2026 | 12:10
  • 907
  • 0
Собствениците на отборите в НХЛ не са единодушни за добавянето на 33-ти клуб

Собствениците на отборите в НХЛ не са единодушни за добавянето на 33-ти клуб

  • 10 сеп 2026 | 14:33
  • 618
  • 0
Камила Валиева и Марк Кондратюк са подали жалби срещу отнемането на неутралния им статут

Камила Валиева и Марк Кондратюк са подали жалби срещу отнемането на неутралния им статут

  • 5 сеп 2026 | 12:23
  • 1200
  • 2
Като малка бяга в планината от войната, a почина пионерка на алпийските ски

Като малка бяга в планината от войната, a почина пионерка на алпийските ски

  • 3 сеп 2026 | 10:04
  • 1937
  • 0
Скиорите и сноубордистите на Русия и Беларус с неутрален статут и през новия сезон

Скиорите и сноубордистите на Русия и Беларус с неутрален статут и през новия сезон

  • 2 сеп 2026 | 15:09
  • 1300
  • 1
Анахайм Дъкс ще извади от употреба номера на дългогодишния си капитан Райън Гецлаф

Анахайм Дъкс ще извади от употреба номера на дългогодишния си капитан Райън Гецлаф

  • 2 сеп 2026 | 13:00
  • 1967
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора

Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора

  • 14 сеп 2026 | 17:49
  • 49185
  • 204
България изравни на Израел на ЕвроВолей 2026 в София

България изравни на Израел на ЕвроВолей 2026 в София

  • 14 сеп 2026 | 20:04
  • 18143
  • 43
11-те на Лудогорец и Септември (Сф): Станич резерва, Дуа липсва

11-те на Лудогорец и Септември (Сф): Станич резерва, Дуа липсва

  • 14 сеп 2026 | 19:25
  • 4923
  • 4
Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

  • 14 сеп 2026 | 17:15
  • 40172
  • 190
ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

  • 14 сеп 2026 | 18:35
  • 10706
  • 34
Левски увеличи драстично бюджета, настигна по пари Лудогорец и ЦСКА (Бостанджиев обяви сумите)

Левски увеличи драстично бюджета, настигна по пари Лудогорец и ЦСКА (Бостанджиев обяви сумите)

  • 14 сеп 2026 | 17:43
  • 13926
  • 20