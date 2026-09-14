Двама българи на Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Анкара

България ще участва с двама състезатели на турнира Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Анкара (Турция) в края на седмицата.

15-годишната София Чен и 16-годишният Йоанис Апостолу ще представят страната.

Надпреварата започва на 17 септември с кратката програма при девойките, при спортните двойки и при юношите. Волната програма при девойките е ден по-късно, а при юношите - на 19 септември.

При девойките ще стартират 39 състезателки, а при юношите на леда ще излязат 33 фигуристи.

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