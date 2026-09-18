Всички от топ 10 ще играят в Ухан

Целият топ 10 на световната ранглиста на WTA ще се събере в Ухан следващия месец за турнира от категория WТА 1000.

Шампионката от Откритото първенство на САЩ и нова световна номер 1 Елена Рибакина води списъка с участнички. Към нея ще се присъединят Арина Сабаленка, Джесика Пегула, Коко Гоф, Мира Андреева, Линда Носкова, Елина Свитолина, Каролина Мухова, Ига Швьонтек и Марта Костюк.

Останалата част от най-добрите 25 тенисистки в света също ще бъде там, с изключение на Виктория Мбоко, която все още се възстановява от контузия в лявото коляно, получена това лято.

"Ухан Оупън", който е вторият от два поредни турнира от категория 1000 в календара на WТА тур, включва схема с 56 състезателки в надпреварата поединично. Последните четири тенисистки, които влизат директно в основната схема, са Дария Снигур, Юлия Стародубцева, Кристина Букса и Каролина Плишкова.

Коко Гоф е действащата шампионка в Ухан, след като спечели миналогодишното издание без да загуби нито един сет. Тя победи поставената под номер седем Жасмин Паолини на полуфиналите, а след това и шестата в схемата Джесика Пегула в мача за титлата. Година по-рано тя достигна до полуфиналите, където отстъпи на Сабаленка. Така тя влиза в тазгодишното издание на турнира с баланс от 8 победи и 1 загуба там.

Арина Сабаленка е трикратна шампионка в Ухан. Тя спечели последователни титли през 2018 и 2019 г., а след четиригодишно прекъсване на турнира, го спечели отново през 2024 г., в първата му година обратно в календара на WТА. Световната номер две има впечатляващ баланс от 20 победи и само 1 загуба в турнира, като единственото ѝ поражение е от Пегула на полуфиналите миналата година.

Шампионката в Ухан ще получи 1000 точки за ранглистата, както при всички турнири от категория 0УТА 1000, и ще си тръгне с награден фонд от 665 000 долара.

Мачовете от първия кръг ще започнат в понеделник, 12 октомври, а турнирът ще продължи до неделя, 18 октомври. Жребият ще бъде изтеглен в събота, 10 октомври.

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