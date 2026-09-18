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  3. Антъни Генов и Алекс Ганчев ще спорят за титлата на двойки на турнир по тенис в Сърбия,

Антъни Генов и Алекс Ганчев ще спорят за титлата на двойки на турнир по тенис в Сърбия,

  • 18 сеп 2026 | 20:26
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Антъни Генов и Алекс Ганчев ще спорят за титлата на двойки на турнир по тенис в Сърбия,

Антъни Генов и Алекс Ганчев ще спорят за титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Златибор (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставените под номер 3 в схемата българи спечелиха на полуфиналите без игра след отказ на съперниците им Александър Лавръня (Швейцария) и Алекса Опарница (Сърбия).

На финала утре Генов и Ганчев ще играят срещу номер 2 Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия).

Други двама българи - Адриан Андреев и Джордж Лазаров, отпаднаха на четвъртфиналите на сингъл, след като загубиха вторите си срещи за деня.

25-годишният Андреев отстъпи пред втория поставен Олег Приходко (Република Северна Македония) с 1:6, 1:6.

21-годишният Лазаров допусна поражение от Александър Обрио (Франция) с 4:6, 1:6.

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