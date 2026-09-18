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Паула Бадоса ще играе на четвъртфиналите в Сао Пауло

  • 18 сеп 2026 | 08:47
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Паула Бадоса ще играе на четвъртфиналите в Сао Пауло

Втората поставена Паула Бадоса (Испания) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите WТА 250 в Сао Пауло (Бразилия) с награден фонд 283 347 долара.

Бадоса се наложи над Ясмин Ортенци (Аржентина) след обрат с 4:6, 6:2, 6:2 за два часа и 14 минути игра.

Нейна съперничка в спора за достигане до полуфиналите ще бъде представителката на САЩ Мери Стояна, която отстрани Доминика Салкова (Чехия) със 7:6(5), 6:1 в двубой, продължил час и 30 минути.

Четвъртата поставена Анна Блинкова (Франция) също намери място на четвъртфиналите след успех над 18-годишната чехкиня Вендула Валдманова с 6:3, 6:0.

Следващата противничка на Блинкова е Алина Чараева от Армения.

Втория кръг преодоля още представителката на Аржентина Надя Подороска, след като елиминира петата в схемата Ева Лис (Германия) със 7:5, 6:2 и очаква сблъсък срещу Сузан Ламенс от Нидерландия.

Водачката в схемата Лейла Фернандес (Канада) не пристигна в Бразилия и се оттегли от надпреварата.

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