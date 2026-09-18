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  3. Иван Иванов и Александър Василев излизат срещу любители в София

Иван Иванов и Александър Василев излизат срещу любители в София

  • 18 сеп 2026 | 16:07
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Иван Иванов и Александър Василев излизат срещу любители в София

Шестима фенове на тениса ще имат възможност да се изправят на корта срещу Иван Иванов и Александър Василев в рамките на седмото издание на вече традиционния тенис турнир на ОББ.

Младите български звезди ще създадат изключително тенис шоу на централния корт на Българския национален тенис център (БНТЦ) в Борисовата градина в София на 26 септември специално за старта на турнира за мъжки и смесени двойки, който ще се проведе следващия уикенд.

ОББ организира турнира от 2018 г., с прекъсване само през 2020 г. Състезанието за любители е част от дългосрочната политика на KBC Group в България за насърчаване на спорта и здравословния начин на живот в страната.

Седмото издание на престижната надпревара е отворено за любители на тениса над 18 години, а съперниците на Иван и Александър ще се определят на томболен принцип измежду всички регистрирани участници. Регистрацията все още е отворена и в двете категории: двойки мъже и смесени двойки. Единственото условие към участниците е никога да не са били действащи професионални състезатели или треньори и никога не са били картотекирани в Българската федерация по тенис.

Записването продължава до 20 септември, а веднага след приключването на регистрацията на участващите на 26 септември в 8:30 ч. на място в БНТЦ на случаен принцип измежду записаните двойки ще бъдат изтеглени три, които ще се изправят срещу посланиците на ОББ и Mastercard Иван Иванов и Александър Василев малко след 9:00 ч.

Този уикенд младите звезди на българския тенис отново са част от националния отбор на България в турнира за Купа Дейвис за гостуването на Дания. При победа в серията нашите момчета ще се класират за Световната група на надпреварата.

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