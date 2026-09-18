Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Валерия Гърневска спаси два мачбола и е на 1/2-финал на Европейското до 18 г.

Валерия Гърневска спаси два мачбола и е на 1/2-финал на Европейското до 18 г.

  • 18 сеп 2026 | 16:13
  • 236
  • 0
Валерия Гърневска спаси два мачбола и е на 1/2-финал на Европейското до 18 г.

Валерия Гърневска показа голям характер и класа и се класира за полуфиналите на сингъл на Европейското лично първенство до 18 г. в Оберпулендорф, Австрия.

17-годишната българка победи на четвъртфиналите с 6:1, 2:6, 7:6(8) Нехира Санон (Франция) след два часа и 45 минути игра.

След като двете тенисистки си размениха по един сет, се стигна до истинска драма в третата решителна част. В нея Гърневска поведе с 5:2, но допусна изравняване за 5:5, след което се стигна до тайбрек.

В него българката изостана с 4:6 точки, но показа страхотно хладнокръвие, спаси два мачбола и спечели четири поредни точки, за да се класира за полуфиналите.

Така Валерия Гърневска носи първи медал за България от европейско първенство в тази възрастова група след сребърното отличие на Пьотр Нестеров през 2021 година.

В спор за място на финала утре Валерия Гърневска ще играе срещу Лана Вирц (Сърбия).

Вчера Валерия Гърневска и Елеонора Тонева завършиха на пето място в надпреварата на двойки.

Национален треньор на девойките на България е Венцислав Чолаков.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Леонид Шейнгезихт отпадна в Мелия

Леонид Шейнгезихт отпадна в Мелия

  • 18 сеп 2026 | 15:14
  • 442
  • 0
Елизара Янева на финал на W50 турнира в Пазарджик след нов обрат

Елизара Янева на финал на W50 турнира в Пазарджик след нов обрат

  • 18 сеп 2026 | 13:39
  • 763
  • 0
Тенисист на Дания разкри преди сблъсъка с България, че са му предложили подкуп, за да загуби мач

Тенисист на Дания разкри преди сблъсъка с България, че са му предложили подкуп, за да загуби мач

  • 18 сеп 2026 | 13:35
  • 1968
  • 0
Адриан Андреев и Джордж Лазаров са четвъртфиналисти в Златибор

Адриан Андреев и Джордж Лазаров са четвъртфиналисти в Златибор

  • 18 сеп 2026 | 13:13
  • 402
  • 0
Елена Рибакина пропуска финалите на "Били Джийн Къп" заради контузия

Елена Рибакина пропуска финалите на "Били Джийн Къп" заради контузия

  • 18 сеп 2026 | 12:56
  • 239
  • 2
Талант, воля и спортен хъс: Stamatin Kids Cup отличи тазгодишните си шампиони

Талант, воля и спортен хъс: Stamatin Kids Cup отличи тазгодишните си шампиони

  • 18 сеп 2026 | 12:24
  • 1464
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Собственикът на Левски проведе извънредно общо събрание в Лондон, сменя си името

Собственикът на Левски проведе извънредно общо събрание в Лондон, сменя си името

  • 18 сеп 2026 | 16:08
  • 11101
  • 20
Очаквайте на живо: Григор Димитров срещу Елмер Мьолер

Очаквайте на живо: Григор Димитров срещу Елмер Мьолер

  • 18 сеп 2026 | 16:00
  • 1834
  • 0
Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите

Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите

  • 18 сеп 2026 | 13:48
  • 16152
  • 43
Левски - ЦСКА по здрач

Левски - ЦСКА по здрач

  • 18 сеп 2026 | 11:32
  • 29086
  • 66
Стадионът на Локомотив (Пловдив) смени името си - ето на кого ще бъде кръстен

Стадионът на Локомотив (Пловдив) смени името си - ето на кого ще бъде кръстен

  • 18 сеп 2026 | 15:40
  • 5829
  • 14
Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

  • 18 сеп 2026 | 13:18
  • 5419
  • 1