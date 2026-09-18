Федерациите по карате на България и на Палестина договарят съвместна програма за сезон 2027

Като продължение на предходната среща между Българска Национална Федерация Карате и Палестинската федерация по карате и и в рамките на усилията на Палестинската федерация за разширяване на международните си отношения, укрепване на спортните партньорства и обмен на опит, в София се проведе нова среща между делегации на двете централи. Тя премина в атмосфера на приятелство, взаимно уважение и дух на сътрудничество, характеризиращ различните етапи на диалога между двете федерации.

Палестинската делегация бе представена от президента на централата Мохамед Ал-Бакри, придружен от д-р Ибрахим Дагмаш - декан на Палестинската общност в България, и от бизнесмена Амер Ал-Бакри. Те бяха посрещнати от президента на БНФК Николай Цанев, придружен от други длъжностни лица от федерацията.

По време на срещата бяха обсъдени перспективите за съвместно спортно сътрудничество между двете федерации и възможностите съществуващите отношения да бъдат превърнати в практическа и структурирана програма за предстоящия сезон 2027. Програмата има за цел да допринесе за развитието на карате в двете държави, като същевременно създаде допълнителни възможности за срещи и обмен на технически и административен опит.

Двете федерации се договориха през предстоящия период да работят по реализирането на редица съвместни програми и дейности, сред които организирането на съвместен тренировъчен лагер, който да събере националните отбори по карате на Палестина и България с цел засилване на техническото взаимодействие, подобряване на подготовката и обмен на опит между състезателите и треньорските щабове на двете федерации; развитие и квалификация на съдии и треньори; организиране на съвместен курс за квалификация и развитие на съдии и треньори от двете федерации, насочен към обмен на технически знания и опит, проследяване на развитието на съдийските и треньорските системи и повишаване на професионалната подготовка на спортните кадри; гостуване на българския национален отбор в Палестина; работа по организирането на посещение на българския национален отбор по карате в Палестина за провеждане на съвместен тренировъчен лагер, който да бъде домакинстван във Витлеем или Йерихон. Това би представлявало важна стъпка за засилване на прякото спортно взаимодействие и създаване на по-широки възможности за сътрудничество между двете федерации.

Двете страни подчертаха, че тези инициативи представляват практическа рамка за съвместното сътрудничество през сезон 2027, а успешното им реализиране изисква постоянна комуникация и координация между двете федерации, както и необходимата техническа, административна и логистична подготовка, така че те да бъдат изпълнени в съответствие с ясен и взаимно договорен план.

В края на срещата двете страни изразиха своята признателност за духа на приятелство и сътрудничество, който обединява Българската национална федерация карате и Палестинската федерация по карате, като подчертаха значението на запазването и по-нататъшното развитие на тези отношения по начин, който допринася за развитието на спорта и карате в Палестина и България и укрепва мостовете на комуникация между спортистите и спортните институции на двете държави.

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