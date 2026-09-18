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Два сребърни медала за България на Европейската купа по джудо за прекадети в Сплит

  • 18 сеп 2026 | 09:40
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Два сребърни медала за България на Европейската купа по джудо за прекадети в Сплит

Петя Китова и Меран Мехмедов спечелиха сребърни медали за България на Европейската купа по джудо за прекадети в Сплит, Хърватия.

Китова стигна до финала в категория до 44 кг при 14-годишните след две победи.

При по-големите до 16 г. Мерам Мехмедов се окичи със сребро в категория до 60, след като стигна до решителната схватка след 4 победи.

Калоян Василев се нареди 7-ми, след като стигна репешажите в категория до 46 кг при 16-годишните.

И тримата състезатели за възпитаници на клуб "Лъвско сърце", който бе единствен български участник на турнира.

В надпреварата участие взеха 400 състезатели от 17 държави.

Междувременно клуб "Левски" посреща традиционния турнир "Янко Димов" този уикенд (19-20 септември), който ще бъде и квалификация за предстоящата Балканиада на 17 и 18 октомври в Гърция.

Схватките ще са в зала "Локомотив" в София, стартът е от 10 ч.

Балканското първенство, за родените 2011-2012 г. е в Гърция на 17 и 18 октомври.

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