Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс

Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София, което беше открито днес в "Асикс Арена".

Националът постигна убедителен успех срещу Алим Насуфи (Република Северна Македония) с 5:0 съдийски гласа и продължава напред в категория до 70 килограма.

За място на четвъртфиналите Неделчев ще се изправи срещу Габриеле Ронтани (Италия), вицеевропейски шампион при мъжете до 23 години. Двубоят ще се проведе във вечерната сесия на 19 септември.

В първия мач с българско участие по-рано през деня Валерия Андреева допусна поражение при дебюта си на Европейското първенство.

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