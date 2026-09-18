Двама българи се качват на ринга на Европейското в София днес

Два мача с българско участие предстоят днес на Европейското първенство по бокс в София.

В категория до 85 килограма Семион Болдирев ще се изправи срещу Марвин Гилардучи (Италия).

При най-тежките (+90 кг) Кирил Георгиев ще има много солиден съперник в лицето на украинеца Дмитро Ловчинский, участник на Олимпийските игри в Париж 2024.

В деня на откриването на еврошампионата в четвъртък Благовест Неделчев направи летящ старт и осигури първа победа за България. В категория до 70 килограма националът ни вдигна трибуните в “Асикс Арена” на крака, поздравявайки се с убедителен успех над представителя на Северна Македония Алим Насуфи с 5:0 съдийски гласа.

За място на четвъртфинал Благовест ще срещне Габриеле Ронтани (Италия), вицеевропейски шампион за мъже до 23 години. Мачът ще се изиграе във вечерната сесия на 19 септември.

Валерия Андреева допусна поражение в нейния дебютен двубой. В категория до 65 килограма националката ни отстъпи с 0:5 гласа на представителката на Хърватия Сара Берам.

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