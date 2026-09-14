Симеон Наковски се качва на ринга отново тази есен

По-малко от месец след победата му на SENSHI 33 Симеон Наковски (17-4) ще се качи отново на ринга. Българинът ще се изправи срещу италианеца Анджело Фиаминго (32-14-1) в планиран за пет рунда двубой, в който ще бъде заложена титлата в категория перо на WKN. Срещата ще бъде част от бойната гала EFA 2 в София на 3-ти октомври.

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Припомняме, че Наковски спечели пояса на WKN по-рано тази година с успех на испанска земя. Сега срещу него ще застане боец с 32 победи в 49 кикбокс и муай тай битки.

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