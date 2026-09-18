Шеф на "Лаута": Цената на билетите не е от значение

Изпълнителният директор на Локомотив (Пловдив) Венцислав Христов направи изказване, което е напът да разбуни още повече духовете сред “черно-бялата” общественост.

Локо (Пд) вдигна цените на билетите за дербито с ЦСКА

В една от големите локомотивски групи във Фейсбук – “Lokomania Plovdiv”, се появи скрийншот на чат между запалянко на “смърфовете” и Христов.

На него се вижда как въпросният фен пита шефа на “черно-белите” за коментар относно цените на пропуските за предстоящия двубой с ЦСКА.

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Бившият играч на Левски дава повече от любопитен отговор, след като заявява, че цените на пропуските не са от значение, като за феновете на Локомотив има членски карти.

Вдигането на цените на билетите обаче тотално свали доверието на привържениците към настоящото ръководство и начин на управление, докато Венцислав Христов определено изглежда си вкара автогол още в първите си крачки като шеф на “Лаута”.

Всички тези събития ще доведат до изключително мащабен протест от страна на “черно-белите” фенове, който за последно е бил виждан по времето на Константин Динев.

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