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Локо (Пд) вдигна цените на билетите за дербито с ЦСКА

  • 18 сеп 2026 | 11:53
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ПФК Локомотив Пловдив е домакин на ПФК ЦСКА в мач от десетия кръг на efbet Лига. Двубоят е насрочен за неделя (20.09) от 17:45 часа на “Лаута”.

Пропуските са налични онлайн на eventim.bg и в партньорската мрежа на Ивентим: бензиностанции OMV, магазини Технополис, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.

Цените са:

Трибуна “Бесика” – 20 евро
Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 10 евро

Южна трибуна – 20 евро
Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 евро

Трибуна „Спортклуб“ – 25 евро
Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 13 евро

Гости – 20 евро

Работно време на касите на “Лаута”:

19.09 – от 11:00 часа до 19:00 часа

20.09 – от 10:00 часа до края на първото полувреме

Паркингът на територията на комплекса няма да може да се използва заради текущите ремонтни дейности по и около стадиона!

ВСИЧКИ АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ВАЖАТ ЗА ТАЗИ СРЕЩА! 

Цените на абонаментните карти са 120 евро (“Бесика” и Южна) и 180 евро (“Спортклуб”), а за пенсионери и ученици цената е 60 евро. Те дават достъп до всички домакински срещи на “черно-белите” – 13 в редовния сезон, плюс тези в плейофите, Sesame Купа на България и Купа на лигата.

Деца до 9 г. (включително) ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ на мачовете и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.

Всеки привърженик трябва да си носи ЛИЧНАТА КАРТА, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна. Деца до 16 години влизат само с ПРИДРУЖИТЕЛ, коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ и валиден БИЛЕТ/АБОНАМЕНТНА КАРТА. За улеснение на привържениците, ще има такива декларации на всеки вход на стадиона, както и на касите.

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