Гребенчарски свири Локо (Пловдив) - ЦСКА

Мариян Гребенчарски ще ръководи сблъсъка между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА от 10-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на "Лаута" е в неделя (20 септември) от 17:45 часа.
Радослав Гидженов пък е изпратен на столичното дерби Славия - ЦСКА 1948 в "Овча купел".
18 септември 2026 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Иван Захариев Вълчев
19 септември 2026 г., събота, 14:00 ч.
ФК Дунав Русе - ПФК Ботев Враца
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиaн Младенов Тодоров
СН: Георги Генов Нарлев
19 септември 2026 г., събота, 16:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Ботев АД
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Никола Петров Джугански
19 септември 2026 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Петър Милков Николов
СН: Мартин Живков Богдев
20 септември 2026 г., неделя, 15:15 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Георги Георгиев Новачев
СН: Георги Крумов Виделов
20 септември 2026 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Камен Михайлов АлексиевДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google