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  3. Гребенчарски свири Локо (Пловдив) - ЦСКА

Гребенчарски свири Локо (Пловдив) - ЦСКА

  • 17 сеп 2026 | 10:09
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Гребенчарски свири Локо (Пловдив) - ЦСКА

Мариян Гребенчарски ще ръководи сблъсъка между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА от 10-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на "Лаута" е в неделя (20 септември) от 17:45 часа.

Радослав Гидженов пък е изпратен на столичното дерби Славия - ЦСКА 1948 в "Овча купел".

18 септември 2026 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Иван Захариев Вълчев

19 септември 2026 г., събота, 14:00 ч.

ФК Дунав Русе - ПФК Ботев Враца

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиaн Младенов Тодоров

СН: Георги Генов Нарлев

19 септември 2026 г., събота, 16:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Ботев АД

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Никола Петров Джугански

19 септември 2026 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Петър Милков Николов

СН: Мартин Живков Богдев

20 септември 2026 г., неделя, 15:15 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Георги Георгиев Новачев

СН: Георги Крумов Виделов

20 септември 2026 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Камен Михайлов Алексиев

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