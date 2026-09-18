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От "Лаута": Фланелка, вдъхновена от миналото и 100 години история!

  • 18 сеп 2026 | 10:15
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Локомотив Пловдив продължава да се готви на високи обороти за предстоящото дерби срещу ЦСКА. Двубоят от 10-ия кръг на първенството е в неделя (20.09) от 17:45 часа на “Лаута" и е "повторение" на финала за Купата на България, който двата тима играха в края на май на националния стадион "Васил Левски".

В състава на черно-белите с леки проблеми са Тодор Павлов и Севи Идриз, които не тренират на 100 процента. Очакванията са обаче двамата да са напълно готови за мача.

Ето какво споделиха от ПФК Локомотив преди мача, публикувайки няколко снимки с футболисти от отбора:

Една фланелка. 100 години история.

Вдъхновена от миналото. Носена с гордост днес. Фланелка, която събира в себе си историята на Локомотив Пловдив и любовта към черно-бялото.

А тази седмица има още един повод да я носиш.

Локомотив Пловдив срещу ЦСКА.

20.09 | 17:45

Облечи черно-бялото. Подкрепи отбора!

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