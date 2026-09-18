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Хюрцелер за Арсенал: Казаното си остава в миналия сезон, сега е нов сезон

  • 18 сеп 2026 | 15:48
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Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер заяви, че станалото през миналата година след двубоя с Арсенал си остава в него и няма отношение към утрешния сблъсък на двата тима. Тогава германецът бе много критичен към “артилеристите”, заявявайки, че бавят подновяването на играта, но впоследствие призна, че лондончани заслужено са триумфирали с титлата. Арсенал гостува на “чайките” в събота от 17:00 часа българско време.

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“Това, което беше казано през миналия сезон, си остава в миналия сезон. Важно е да помним, че във футбола съществуват различни мнения, и аз винаги ще споделям своето, когато към мен е зададен въпрос. В крайна сметка поздравих Арсенал за това, че заслужено станаха шампиони. Сега започва нова кампания и те стартираха много впечатляващо, в момента са може би най-добрият отбор в Англия, така че за нас ще бъде предизвикателство да се изправим срещу тях. Ще се опитаме да се съсредоточим върху своето представяне и да наложим нашия стил на игра”, обясни Хюрцелер.

“Трябва да сме наясно, че Мартин Йодегор е много креативен и способен да създава страхотни ситуации, което ще бъде от голямо значение. Надявам се да успеем да изведем от нашата страна Паскал Грос на такива позиции, където ще може да повлияе на двубоя. Доволен съм от него до момента, както когато владеем топката, така и когато се защитаваме. Добре е, че той поема лидерска роля както на терена, така и извън него. В момента е удоволствие да го наблюдавам и се надявам да продължава така”, коментира противника специалистът.

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Снимки: Gettyimages

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