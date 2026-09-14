Баскония подписа с бивш съотборник на Везенков в НБА

Баскония Витория-Гастейс направи ключово попълнение в подкошието си за предстоящия сезон, след като официално обяви привличането на бившия център от НБА Алекс Лен с двегодишен договор.

Украинският баскетболист пристига в Баскония след едногодишен престой в Реал Мадрид, където направи своя дебют в Евролигата през миналия сезон.

33-годишният играч се присъедини към мадридския гранд като високопрофилно попълнение с дългогодишен опит в НБА, но ролята му в Евролигата остана ограничена.

✍️ Alex Len, nueva pieza para el juego interior de Kosner Baskonia



Ongi etorri, Alex! 🔵 🔴



📎 https://t.co/OqBsROgRsh pic.twitter.com/0k2PYbMhpH — Kosner Baskonia (@Baskonia) September 14, 2026

През сезон 2025/26 в Евролигата високият 2.13 метра център изигра 23 мача за Реал Мадрид, в които записа средно по 3.0 точки, 2.0 борби и 0.9 чадъра за 9:10 минути на мач.

Най-доброто му представяне в турнира дойде срещу Панатинайкос, когато той постигна лични рекорди от 18 точки и коефициент на полезно действие 27.

Преди да се завърне в Европа, Лен прекара повече от десетилетие в НБА. Той беше избран от Финикс Сънс под номер 5 в драфта на НБА през 2013 г. след колежанската си кариера в Мериленд.

В кариерата си в НБА Лен игра за няколко отбора, сред които Финикс Сънс, Атланта Хоукс, Сакраменто Кингс, Торонто Раптърс, Вашингтон Уизардс и Лос Анджелис Лейкърс. В състава на "Кралете" бе за един сезон съотборник на Александър Везенков (2023/24).

Средните му показатели за кариерата са 6.7 точки, 5.3 борби и 0.9 чадъра в общо 690 мача от редовния сезон.

Лен подписа с Реал Мадрид, след като игра за Лейкърс, завръщайки се в европейския баскетбол след 12 години в НБА.

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Снимки: Imago