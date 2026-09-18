Кауай Ленард и Торонто са близо до нов договор

Кауай Ленард и Торонто Раптърс са близо до споразумение за удължаване на договора му. Очаква се сделката да бъде финализирана преди началото на тренировъчния лагер на канадския тим.

Според информацията двете страни вече са водили напреднали разговори, като самият Ленард има желание бъдещето му в Торонто да бъде решено, преди да започне подготовка за сезон 2026/27.

35-годишната звезда в момента е в последната година от настоящия си договор, по който ще получи 50,3 милиона долара през предстоящия сезон. Той има право да подпише двегодишно максимално удължаване на стойност до 126,1 милиона долара, което би го задържало в Торонто до края на сезон 2028/29.

The Raptors open camp on Sept. 29th in Quebec City & want Kawhi to hit the floor running. Similarly, Leonard, entering the last year of his deal, would love to get an extension before going into live play. Safe to say an extension will get done before Raptors leave for QC. — Michael Grange (@michaelgrange) September 17, 2026

Новината е от особено значение за феновете и организацията на Раптърс, които вече са преживявали подобна ситуация с Ленард. През 2019 г. той изведе Торонто до първата шампионска титла в историята на клуба, но остана само един сезон и отказа да се обвърже дългосрочно с отбора. След края на шампионската кампания Ленард стана свободен агент и подписа с Лос Анджелис Клипърс.

Сега историята може да има различен край. Ленард се завърна в Торонто след официализирането на мащабната сделка с Клипърс, а северняците вече работят по това той да остане в клуба далеч по-дълго от първия си престой.

През миналия сезон Ленард записа най-доброто точково постижение в кариерата си, като реализираше средно по 27,9 точки, 6,4 борби и 3,6 асистенции в 65 мача. Той завърши на седмо място в гласуването за MVP и попадна във втория идеален отбор на НБА.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages