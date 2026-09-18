Кауай Ленард и Торонто са близо до нов договор

Кауай Ленард и Торонто Раптърс са близо до споразумение за удължаване на договора му. Очаква се сделката да бъде финализирана преди началото на тренировъчния лагер на канадския тим.
Според информацията двете страни вече са водили напреднали разговори, като самият Ленард има желание бъдещето му в Торонто да бъде решено, преди да започне подготовка за сезон 2026/27.
35-годишната звезда в момента е в последната година от настоящия си договор, по който ще получи 50,3 милиона долара през предстоящия сезон. Той има право да подпише двегодишно максимално удължаване на стойност до 126,1 милиона долара, което би го задържало в Торонто до края на сезон 2028/29.
Новината е от особено значение за феновете и организацията на Раптърс, които вече са преживявали подобна ситуация с Ленард. През 2019 г. той изведе Торонто до първата шампионска титла в историята на клуба, но остана само един сезон и отказа да се обвърже дългосрочно с отбора. След края на шампионската кампания Ленард стана свободен агент и подписа с Лос Анджелис Клипърс.
Сега историята може да има различен край. Ленард се завърна в Торонто след официализирането на мащабната сделка с Клипърс, а северняците вече работят по това той да остане в клуба далеч по-дълго от първия си престой.
През миналия сезон Ленард записа най-доброто точково постижение в кариерата си, като реализираше средно по 27,9 точки, 6,4 борби и 3,6 асистенции в 65 мача. Той завърши на седмо място в гласуването за MVP и попадна във втория идеален отбор на НБА.
Гошо МетодиевДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages