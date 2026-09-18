България на 4-то място по резултатност в групите на Евроволей

Националният отбор на България заема четвъртото място по резултатност след края на груповата фаза на Европейското първенство по волейбол, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.

В своите пет мача, в които записаха четири победи и едно поражение, „лъвовете“ отбелязаха общо 454 точки в 19 изиграни гейма. Това прави средно по 23.9 точки на гейм, които отрежда на селекцията на Джанлоренцо Бленджини четвъртото място по този показател.

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Лидери в това отношение са тимовете на Франция и Полша, които имат средно по 24.7 точки на гейм. „Петлите“ са отбелязали 445 точки в 18 гейма, а поляците са с 420, но от 17 гейма. Тройката с 24.2 точки на гейма оформят световните шампиони от Италия, които имат общо 459 пункта от 19 гейма.

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Иначе с най-много отбелязани точки е отборът на Румъния, който единствен премина границата от 500 пункта, регистрирайки 501. Румънците обаче сториха това в цели 22 гейма, което означава, че те са отбелязвали средно по 22.8 точки на гейм.

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Снимки: Борислав Трошев