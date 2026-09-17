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ЛЕВСКИ СТАРТИРА НОВАТА СИ ПРИКАЗКА В ЕВРОПА СРЕЩУ ЗАЛЦБУРГ -НА ЖИВО ПРЕДИ СБЛЪСЪКА СЪС ЗАЛЦБУРГ
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  3. Рами Киуан пред Sportal.bg: След Европейското ще сменя категорията

Рами Киуан пред Sportal.bg: След Европейското ще сменя категорията

  • 17 сеп 2026 | 19:01
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Защитаващият европейската си титла Рами Киуан се надява на поне 15 медала от българина на започналото днес европейско първенство по бокс в София. Пред Sportal.bg Рами разказа интересни неща за бъдещето на кариерата си и дори коментира дали може да се насочи към професионалния бокс.

Откриха Европейското по бокс в София
Откриха Европейското по бокс в София

"Аз ще се кача на ринга чак на 21-ви", обясни Киуан пред Sportal.bg. "Днес съм дошъл за откриването и за да подкрепим Благовест Неделчев. Кантарът е сутринта в деня на мача. Очертава се да играя във вечерната сесия от 18:00 часа. Това са моите килограми и моята категория. Винаги се чувствам много добре, когато играя до 75 килограма, но за съжаление тя отново не е олимпийска. След това Европейско първенство ще трябва да се насоча към друга категория.

Засега мисля за 70 килограма, но ще видим как ще се развият нещата.

От съперниците ми има един руснак, когото не познавам, но със сигурност е добър. Предстои да видим колко е добър. Азербайджанецът също е добър, както и украинецът. Има и едно момче от Унгария, което също е добро. Има поне трима-четирима съперници, с които можем да направим много зрелищни срещи.

Винаги се надявам на максималния брой медали за отбора. Вече 16 е невъзможно, но поне 15.

Ще направим кратка пауза след европейското, а след това ще започнем да се подготвяме за турнира „Странджа“ догодина. Няма да има други големи турнири през тази година. Ако получим покана да играем някъде, може и да отидем, но все още не се знае. Засега нямам планове за професионален бокс, но ако някой голям промоутър прояви интерес, съм насреща", завърши Киуан пред Sportal.bg.

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