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Красимир Инински: Головкин е мъж на място, родната публика е нож с две остриета

  • 17 сеп 2026 | 19:12
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Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински застана пред медиите след официалното откриване на Европейското първенство по бокс в София. На него специален гост беше председателят на World Boxing и легенда на спорта Генадий Головкин.

Откриха Европейското по бокс в София
Откриха Европейското по бокс в София

Инински подчерта, че това Европейско в България е най-мащабното в историята на бокса и съответно е най-важното състезание за годината.

"Домакини сме и отговорността е още по-голяма. Тук е моментът да благодаря за доверието, което ни оказва Европейската федерация. Това е най-важното състезание през тази година. То е и трамплин към Световното първенство догодина и предстоящите квалификации за Олимпийските игри през 2028 година.

Акцентите в българския отбор ще ги видим накрая, по време на финалите. Изключително съм щастлив, че Станимира събра воля и желание да се завърне. Искам да благодаря и на всички наши боксьори, които се раздадоха в подготовката. Вярвам, че ще направят страхотно състезание и ще оставят сърцата си на ринга, както винаги сме си пожелавали.

Колко медала ще спечелим е доста хипотетично. Искам да видя добро представяне, да играят с чест и достойнство и да се раздадат максимално. Тук са най-добрите боксьори. Има световни и олимпийски медалисти. Конкуренцията е много силна. Ние също не сме слаби. Който е по-подготвен и има по-голямо желание за победа, той ще спечели.

Да се състезаваш пред родна публика е нож с две остриета. Напрежението е по-голямо, но пък подкрепата на българската публика е незаменима в определени моменти.

С Генадий (Головкин, бел.ред.) се познаваме отдавна. Той е много приятен и много отговорен човек. С него всичко се случва много лесно. Мъж на място", каза Инински пред медиите след официалното откриване.

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Снимки: Startphoto

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