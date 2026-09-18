Кристъл Палас стартира с убедителна победа

Кристъл Палас разби Лех Познан с 4:0 в Лондон в първия си мач в Лига Европа. "Орлите" спечелиха Лигата на конференциите миналия сезон и по този начин заслужиха участието си във втория по сила европейски турнир.

Първият гол в мача беше подарък от страна на гостите, от който се възползва Йереми Пино в десетата минута. Поляците имаха шансове да изравнят, но Палас удвои аванса си с втория си точен удар за вечерта. Крис Ричардс се разписа, след като засече центриране на Адам Уортън от ъглов удар. Пино спечели дузпа, която Йорген Странд Ларсен реализира, и лондончани водеха с три гола в 34-ата минута.

След почивката гостите създадоха някои възможности, но мачът отдавна бе решен. "Орлите" добавиха четвърто попадение минута преди края на редовното време, когато Еди Нкетия се разписа. Малко преди гола Лех остана с човек по-малко, тъй като Радослав Муравски получи втори жълт картон.

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Снимки: Imago