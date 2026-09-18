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Разочарованият Женесио: В края се предадохме

  • 18 сеп 2026 | 04:25
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Разочарованият Женесио: В края се предадохме

Старши треньорът на Марсилия Бруно Женесио изрази сериозно разочарование след поражението с 1:4 от Бешикташ в първия кръг на Лига Европа. Наставникът съжалява най-вече за начина, по който неговият отбор тотално се е сринал в заключителните минути, въпреки доброто начало.

“През първото полувреме бяхме равностойни, дори малко по-добри, защото съумяхме да реагираме и създадохме няколко ситуации, с които да поведем. Така беше и в първите 5-10 минути на втората част. След това обаче объркахме всичко – и тактически, и като концентрация. Пример за това е голът, който допуснахме след корнер, когато бяхме напълно пасивни. В края на мача настана пълен хаос на всяко едно ниво”, призна Женесио.

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“Когато нещата се повтарят, това със сигурност не е случайност. Може да се случи веднъж да нямаш късмет, но тук има конкретни причини и трябва да ги анализираме добре. Това, което ме притеснява най-много – за разлика от други мачове – е, че в края просто се предадохме. Не се усети да имаме енергията да се борим, въпреки че имаше възможности. В момента, в който изостанахме с 1:3, забравихме всички основи на футбола, нарушихме организацията си и бяхме наказани. А резултатът можеше да бъде и още по-тежък”, отбеляза опитният специалист.

“Когато си треньор, винаги има трудни периоди. Този е особено тежък и със сигурност не е това, за което съм мечтаел или надявал. Треньорът винаги носи отговорност. Няма никакъв смисъл да се предавам, но самият аз подлагам работата си на сериозна равносметка. Не мога да пренебрегна факта, че от първия мач насам така и не успяваме да коригираме грешките си. Трябва да свършим огромна работа в психологически план. Постоянно ни се налага да догонваме в резултата, а когато това се случва толкова често, започва сериозно да влияе на психиката ни”, каза още Женесио.

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