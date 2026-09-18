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  3. Италиано: Целият стадион да скандира името ти е нещо, което не можеш да си купиш

Италиано: Целият стадион да скандира името ти е нещо, което не можеш да си купиш

  • 18 сеп 2026 | 04:48
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Италиано: Целият стадион да скандира името ти е нещо, което не можеш да си купиш

Старши треньорът на Бешикташ Винченцо Италиано беше много доволен след категоричния успех с 4:1 срещу Марсилия на старта на основната фаза в Лига Европа.

„Имахме огромно желание да спечелим на нашия стадион. Футболистите се справиха отлично със задачата си, като изключение правят само последните десет минути на първото полувреме. Искам да благодаря и на феновете. Те бяха фантастични”, заяви Италиано.

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“Беше много емоционален момент за мен да чуя всички фенове да скандират името ми. Това е чувство, което наистина не можеш да си купиш. Прекрасно усещане. Затова искам да давам най-доброто от себе си всеки ден. Невъзможно е, но ми се иска да мога да прегърна всичките 42 000 души, които бяха на стадиона”, каза още развълнуваният италианец.

Във втория кръг в Лига Европа Бешикташ ще гостува на Хофенхайм, а Марсилия ще приеме Олимпиакос. Двата мача ще се изиграят на 15 октомври.

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Снимки: Gettyimages

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