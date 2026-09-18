Мартин О'Нийл: Допуснахме наивни грешки

Мениджърът на Селтик Мартин О'Нийл коментира поражението с 1:3 от Ференцварош в среща от първия кръг на основната фаза на Лига Европа.

„Селтик започна мача изключително активно. На няколко пъти топката беше центрирана остро успоредно на голлинията, но нямаше кой да засече и да завърши атаката. За сметка на това, първата наистина опасна атака на съперника завърши с гол”, заяви О’Нийл.

Наказателната акция на Ференцварош порази и Селтик

“Успяхме да се върнем в мача и да изравним резултата малко преди почивката, но след това допуснахме напълно излишен гол, а третото попадение ни отбелязаха при контраатака“, добави опитният специалист.

Във втория кръг на Лига Европа Селтик ще гостува на Бенфика, докато Ференцварош ще се изправи срещу Виктория (Пилзен).

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Снимки: Gettyimages