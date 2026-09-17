Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония по откриването на Евроʼ26 по бокс
  1. Sportal.bg
  2. България U16
  3. България U16 взе реванш от Литва след голово шоу

България U16 взе реванш от Литва след голово шоу

  • 17 сеп 2026 | 17:37
  • 631
  • 0
България U16 взе реванш от Литва след голово шоу

Юношеският национален отбор на България до 16 години победи Литва с 3:2 във втората контролна среща между двата тима по време на подготвителния лагер.

Така възпитаниците на селекционера Петър Карачоров взеха реванш за поражението със същия резултат в първата проверка и приключиха двата двубоя срещу литовците с по една победа.

Домакините поведоха в 22-рата минута, но България отговори по отличен начин и още преди почивката стигна до пълен обрат.

България U16 отстъпи на Литва с 2:3 в първата контрола
България U16 отстъпи на Литва с 2:3 в първата контрола

Георги Славчов изравни за 1:1 в 32-рата минута, а само три минути по-късно отново той се разписа и даде аванс на „лъвчетата“. Силният период на българския тим продължи и в 37-ата минута Димитър Цуков покачи на 3:1.

След почивката Литва успя да върне едно попадение. В 55-ата минута домакините получиха право да изпълнят дузпа и намалиха изоставането си на 2:3.

България U16 започва лагер, предстоят две контроли с Литва
България U16 започва лагер, предстоят две контроли с Литва

До края България U16 запази аванса си и се поздрави с победата, с което взе реванш за загубата с 2:3 в първата контрола между двата отбора.

Снимкa: LFF Jaunimo rinktinės

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Феновете на ЦСКА плащат по 20 евро за билет на "Лаута"

Феновете на ЦСКА плащат по 20 евро за билет на "Лаута"

  • 17 сеп 2026 | 15:03
  • 1141
  • 3
Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

  • 17 сеп 2026 | 14:59
  • 13048
  • 26
Мартин Александров преди двубоя с ОФК Хасково: Винаги е сладко да спечелиш това местно дерби

Мартин Александров преди двубоя с ОФК Хасково: Винаги е сладко да спечелиш това местно дерби

  • 17 сеп 2026 | 14:55
  • 812
  • 0
Официално: Райс приключи с Лудогорец, "орлите" получават солидна компенсация от Трабзонспор

Официално: Райс приключи с Лудогорец, "орлите" получават солидна компенсация от Трабзонспор

  • 17 сеп 2026 | 14:16
  • 12057
  • 22
Спартак (Варна) уреди защитник

Спартак (Варна) уреди защитник

  • 17 сеп 2026 | 14:08
  • 1509
  • 0
БФС и форумът на бизнес лидерите поставиха основа за партньорство в полза на родния футбол

БФС и форумът на бизнес лидерите поставиха основа за партньорство в полза на родния футбол

  • 17 сеп 2026 | 13:38
  • 1813
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спортният директор на РБ Залцбург пред Sportal.bg: Левски е отбор с ясна идентичност, няма да ни бъде лесно

Спортният директор на РБ Залцбург пред Sportal.bg: Левски е отбор с ясна идентичност, няма да ни бъде лесно

  • 17 сеп 2026 | 11:41
  • 27815
  • 41
Мъри подписа нов договор в Турция

Мъри подписа нов договор в Турция

  • 17 сеп 2026 | 17:55
  • 1048
  • 0
Намалиха наказанието на Левски за сцепената глава на пресаташето на ЦСКА

Намалиха наказанието на Левски за сцепената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 17 сеп 2026 | 16:14
  • 13494
  • 71
Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

  • 17 сеп 2026 | 14:59
  • 13048
  • 26
Официално: Тод Боели продаде дела си и напусна Челси

Официално: Тод Боели продаде дела си и напусна Челси

  • 17 сеп 2026 | 09:40
  • 24556
  • 25
Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа "Дейвис"

Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа "Дейвис"

  • 17 сеп 2026 | 12:43
  • 8592
  • 15