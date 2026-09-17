България U16 взе реванш от Литва след голово шоу

Юношеският национален отбор на България до 16 години победи Литва с 3:2 във втората контролна среща между двата тима по време на подготвителния лагер.

Така възпитаниците на селекционера Петър Карачоров взеха реванш за поражението със същия резултат в първата проверка и приключиха двата двубоя срещу литовците с по една победа.

Домакините поведоха в 22-рата минута, но България отговори по отличен начин и още преди почивката стигна до пълен обрат.

България U16 отстъпи на Литва с 2:3 в първата контрола

Георги Славчов изравни за 1:1 в 32-рата минута, а само три минути по-късно отново той се разписа и даде аванс на „лъвчетата“. Силният период на българския тим продължи и в 37-ата минута Димитър Цуков покачи на 3:1.

След почивката Литва успя да върне едно попадение. В 55-ата минута домакините получиха право да изпълнят дузпа и намалиха изоставането си на 2:3.

България U16 започва лагер, предстоят две контроли с Литва

До края България U16 запази аванса си и се поздрави с победата, с което взе реванш за загубата с 2:3 в първата контрола между двата отбора.

Снимкa: LFF Jaunimo rinktinės

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