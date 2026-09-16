България U16 отстъпи на Литва с 2:3 в първата контрола

Националният отбор на България до 16 години загуби с 2:3 от Литва в първата приятелска среща между двата тима, играна в спортния комплекс в Друскинкай.

Селекцията на Петър Карачаров изигра силно първо полувреме, въпреки че домакините успяха да открият резултата още в началото на двубоя.

„Лъвчетата“ не се притесниха от ранното попадение и успяха да стигнат до пълен обрат. В основата му бе Иван Дедев, който първо изравни с хубав удар от въздуха, а впоследствие спечели дузпа за нарушение срещу него. Дедев сам застана зад топката и реализира от бялата точка, за да даде аванс на България – 2:1.

След почивката Литва успя да промени развоя на срещата. Домакините първо възстановиха равенството, а след това отбелязаха и трето попадение, с което оформиха крайното 3:2.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг още веднъж. Втората приятелска среща е в четвъртък и отново ще се проведе в спортния комплекс в южния литовски курорт Друскинкай.

Снимкa: LFF Jaunimo rinktinės

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